В Тюменской области усилят профилактику природных пожаров и поиск виновников возгораний

С начала пожароопасного сезона по 7 октября, в Тюменской области зарегистрирован 201 лесной пожар, огнем пройдено 15,9 тыс. га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 663 лесных пожара, огнем было пройдено 193,3 тыс. га. Число нынешних пожаров не конечное, так как в последние две недели возгорания возобновились, сообщил директор Департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

Данные озвучены на заседании регионального Оперативного штаба по охране лесов от пожаров под председательством замгубернатора Тюменской области Ларисы Теплоуховой. Регистрируются как лесные, так и ландшафтные пожары.

"По итогам заседания принято решение усилить пропаганду среди населения, охотпользователей по вопросу соблюдения требований правил пожарной безопасности. Главам муниципальных образований рекомендовано взять на контроль работу по недопущению ландшафтных пожаров на территориях муниципальных образований, активизировать работу по своевременному обнаружению очагов возгораний и установлению виновников пожаров", отмечают в деплеса ТО.