В Тюменской области продолжают действовать лесные пожары

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 10 октября в регионе действует 3 локализованных лесных пожара.

За прошедшие сутки зафиксирован один новый лесной пожар и один ликвидирован н а площади 2,6 га.

Сегодня а территории Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Уватской авиазоны - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).