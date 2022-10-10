В Тюменской области продолжают действовать лесные пожары

09:00 10 октября 2022
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По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 10 октября в регионе действует 3 локализованных лесных пожара.

За прошедшие сутки зафиксирован один новый лесной пожар и один ликвидирован н а площади 2,6 га.

Сегодня а территории Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Уватской авиазоны - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).

Теги: лесные пожары
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