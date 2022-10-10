Тюменская область реализует ряд мер для поддержки безработных

Основная роль службы занятости – это помощь людям в подборе подходящей работы. В центре занятости безработные граждане могут получить ряд государственных услуг, способствующих скорейшему трудоустройству, и навыки активного самостоятельного поиска работы. Здесь их научат правильно составлять резюме, вести деловые беседы с работодателем, проводить самопрезентации. Об этом корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" рассказали в региональном департаменте труда и занятости населения.

– Потерявшие работу граждане могут принять участие во временных и оплачиваемых общественных работах. Также граждане могут рассчитывать на помощь центра занятости, чтобы сориентироваться на рынке труда, получить финансовую и консультативную поддержку при открытии собственного дела или пройти переобучение, – пояснили в профильном ведомстве.

Кому положено пособие по безработице

Пособие по безработице назначается гражданам по месту жительства, признанным в установленным порядке безработными.

Безработными не могут быть:

• граждане младше 16 лет, граждане, получающие страховую пенсию по старости или за выслугу лет;

• отказавшиеся от двух вариантов работы или предложения пройти профессиональное обучение;

• не представившие в центр занятости информацию о выборе двух наиболее предпочтительных вариантов подходящей работы из предложенного центром занятости списка вакансий и о результатах переговоров с работодателем;

• не явившиеся в центр занятости в день, назначенный для решения вопроса о признании безработным;

• предоставившие о себе ложные сведения для признания безработным;

• осужденные; а также занятые граждане.

Как зарегистрироваться в службе занятости

Направить заявление на получение услуги можно через личный кабинет портала "Работа России" (trudvsem.ru). Все необходимые документы будут запрошены через систему межведомственного взаимодействия.

– При отсутствии технических возможностей гражданин может лично обратиться в центр занятости по месту жительства, за содействием в подаче заявления и резюме в электронной форме. Специалисты службы занятости всегда готовы проконсультировать по возникающим вопросам, – добавил Александр Сидоров.

Контакты центра занятости и его отделений можно посмотреть на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области (czn.admtyumen.ru). При личном посещении центра занятости необходимо предъявить паспорт или документ, его заменяющий.

Размер пособия по безработице в 2022 году

Каждый год правительство Российской Федерации определяет размеры пособия по безработице. В 2022 году его минимальный размер составляет 1500 рублей, а максимальный – 12792 рубля в первые три месяца и 5000 рублей в последующие три месяца выплаты пособия.

Для граждан предпенсионного возраста максимальный размер пособия по безработице составляет 12792 рубля на весь период выплаты, минимальный – 1500 рублей.

Максимальный и минимальный размер пособия также подлежит увеличению на районный коэффициент, действующий на территории субъекта. Размер назначенного пособия зависит от среднего заработка на последнем месте работы, длительности безработицы и причины увольнения, пишет ТОС.