Тюменцам рассказали, кто отвечает за текущий и капитальный ремонт домов

Если жителей многоквартирного дома хотят ускорить капитальный ремонт своего жилья, нужно обратиться в Фонд капитального ремонта, а не в управляющую компанию. По словам председателя Ассоциации управляющих компаний Тюмени Александра Усова, в Тюменской области размер минимального взноса на капитальный ремонт составляет 7,5 рублей на 1 кв. метр.

К капитальному ремонту относится замена крыши, фасада дома, лифта, ремонт подвалов, фундамента. Текущий ремонт подразумевает мелкие работы в течение месяца (покраска скамейки во дворе, замена окна в подъезде), за него отвечает управляющая компания и для него не нужно нанимать подрядчиков.

"Получается, за все виды капитального ремонта отвечает "Фонд капитального ремонта", а за текущий – управляющая компания, - говорит Усов. - Если у дома износ более 25 %, тогда делают капитальный ремонт. Он разделяется по видам работ. Например, спустя 10 лет обновляют крышу.

Бюджет капремонта формируется двумя способами: копится либо на счете фонда капремонта, либо на специальном счете дома. Взносы на реконструкцию уходят в фонд, где оценивают их объем. В домах капремонт делают по графику. Его устанавливают в региональной программе и утверждают в правительстве области. Эту программу составляют раз в год, сообщает tmn.aif.ru.

Есть и льготная категория, с которой не взимается плата за реконструкцию. Все категории прописаны в Жилищном кодексе РФ. Согласно нему пенсионеры могут платить меньше на 50 %, чем остальные граждане. Некоторые льготники полностью освобождены от взносов, согласно закону.