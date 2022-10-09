Тюменьстат оценит востребованность в регионе интернета и IT

Выборочное наблюдение для оценки востребованности у жителей региона интернета и информационных технологий Тюменьстат проведет с 17 по 23 октября и с 14 по 20 ноября.

Населенные пункты для анкетирования определены Росстатом. На юге региона опросят 543 респондентов старше 15 лет, в ХМАО — 537, в ЯНАО — 475.

Как выяснил "Вслух.ру", интервьюеры будут задавать вопросы об использовании мобильных телефонов, персональных компьютеров, интернета, получении электронных государственных и муниципальных услуг, онлайн-покупок и заказов услуг.

Первичные статистические данные, полученные в ходе анкетирования, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Они будут обрабатываться на условии обезличивания.

Результаты будут применять для оценки итогов и перспектив сферы информационных технологий России.