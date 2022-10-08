Таможенники передали в центр "Семья" 7,5 тысяч единиц одежды для нуждающихся

Почти 7,5 тысяч единиц повседневной одежды и чулочно-носочной продукции тюменские таможенники передали в "Региональный центр "Семья". Товары подлежали уничтожению, но таможенникам удалось передать их нуждающимся.

Незаконный ввоз детской, женской и мужской одежды общим весом 371 килограмм сотрудники Тюменской таможни пресекли в прошлом году. При проверке транспортных средств из Казахстана и Кыргызстана таможенники обнаружили 4986 единиц одежды и 2443 пары носков. Стоимость незаконно ввозимой продукции составила 6,5 миллионов рублей. В товаросопроводительных документах странами происхождения товаров указаны Турция, Таджикистан, Италия.

При ввозе в Россию предприниматели не смогли представить документы, подтверждающие законность ввоза, что нарушает таможенное законодательство. Владелец товаров не предпринял необходимых действий по декларированию и уплате таможенных платежей. В результате чего, суд признал незаконно ввезенные товары бесхозяйными и обратил их в федеральную собственность.

Начальник Тюменской таможни Владимир Зябко: