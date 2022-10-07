Сетки из полипропилена начнут выпускать в Тобольске

"Бифорс" совместно с китайской компанией при поддержке инвестиционного агентства Тюменской области реализует проект по выпуску сетки из полипропилена.

Производственная площадка в Тобольске оправдана наличием местного сырья из полипропилена "СИБУРа", производственной базы с достаточным количеством энергомощностей и существующими в регионе программами поддержки и развития предпринимательства, дает возможность успешно осуществить бизнес-идею, отмечают в Инвестагентстве области.

Общая стоимость инвестиционного проекта – более 350 млн рублей, 1 200 тонн сетки из полипропилена инвестор планирует выпускать в год. 25 рабочих мест будет создано. Запуск производства намечен на декабрь 2022 года.

На сегодня практически завершен ремонт здания, заканчиваются отделочные работы в офисных помещениях. В ближайшее время в компании ожидают приезд специалистов для пусконаладки оборудования.

Полипропиленовые сетки широко востребованы в строительной отрасли и сельском хозяйстве. Полипропилен - прочный и долговечный материал, который с добавлением стабилизаторов и присадок дает показатели, недосягаемые для изделий из других материалов, таких как металл и базальт.

В строительстве данные сетки применяют для армирования каменной кладки, бетонных стяжек, штукатурки внутренних помещений и фасадов, а также для укрепления дорожного полотна и откосов. Также сетки используют как защитно-улавливающие ограждения строительных объектов.

В сельском хозяйстве – для защиты растений от птиц, кротов и других животных, в качестве ограждений вольеров и загонов для скота, шпалерные сетки для вьющихся растений и цветов.

Производство будет представлено под торговой маркой: BIFORCE MESH&NETS MANUFACTURE.