В Тюмени пройдет череда продовольственных ярмарок

Продовольственные ярмарки выходного дня традиционно начинаются в Тюмени в октябре. Традиционно принять участие в ярмарках могут сельскохозяйственные товаропроизводители, фермеры, индивидуальные предприниматели. Для этого достаточно обратиться в управления АПК администраций муниципальных районов/округов (где расположено их производство) и подать заявку.

В этом году присоединиться к ним могут личные подсобные хозяйства, зарегистрированные как самозанятые.

Ярмарки будут проходить 15 и 29 октября, 12 и 26 ноября, 10 и 24 декабря на четырёх площадках города(они определяются по каждой конкретной дате):

🔸ул. Севастопольская, д.12, прилегающая территория к зданию выставочного центра АО "Тюменская ярмарка"

🔸Цветной бульвар, территория у Арки

🔸проезд Солнечный, д.11, прилегающая территория к торговому центру "Заречный двор"

🔸ул. Льва Толстого, д. 31, территория парковки автомобилей

*