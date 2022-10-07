Фестиваль картофеля 15 октября проведут в Упорово

10:49 07 октября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Упоровские повара планируют пожарить на полутораметровой сковороде 90 килограммов картошки, чтобы накормить участников первого районного гастрофеста "КартоФАН КРиММович", сообщает департамент АПК ТО.

В программе фестиваля заявлены конкурс "Сколько поднимешь, столько заберешь", викторина, конкурсы приготовления картофельных блюд, подделок из картофеля, конкурс мастеров по карвингу, конкурс частушек и картофельная эстафета с подарками от спонсора фестиваля Агрофирмы "КРиММ".

Также предусмотрены ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, бесплатные аттракционы для детей и фотозона с четырехметровым памятником картофелю

Организаторы приглашают всех на праздничный фестиваль с 12:00 ч. до 15:00 ч. в с. Упорово, ул. Школьная, 16 СК "Ладья" и рекомендуют гостям быть натощак.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2022