Фестиваль картофеля 15 октября проведут в Упорово

Упоровские повара планируют пожарить на полутораметровой сковороде 90 килограммов картошки, чтобы накормить участников первого районного гастрофеста "КартоФАН КРиММович", сообщает департамент АПК ТО.

В программе фестиваля заявлены конкурс "Сколько поднимешь, столько заберешь", викторина, конкурсы приготовления картофельных блюд, подделок из картофеля, конкурс мастеров по карвингу, конкурс частушек и картофельная эстафета с подарками от спонсора фестиваля Агрофирмы "КРиММ".

Также предусмотрены ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, бесплатные аттракционы для детей и фотозона с четырехметровым памятником картофелю

Организаторы приглашают всех на праздничный фестиваль с 12:00 ч. до 15:00 ч. в с. Упорово, ул. Школьная, 16 СК "Ладья" и рекомендуют гостям быть натощак.