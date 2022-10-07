В Тюменской области действует четыре лесных пожара

09:00 07 октября 2022
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По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро  7 октября в регионе  действует 4 лесных пожара, 3 из них локализовано. 

За прошедшие сутки зафиксировано 2 новых лесных пожара, ликвидирован 1 лесной пожар на площади 3,0 га.

 7 октября на территории Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Уватской авиазоны - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).

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