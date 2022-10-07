В Тюменской области действует четыре лесных пожара

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 7 октября в регионе действует 4 лесных пожара, 3 из них локализовано.

За прошедшие сутки зафиксировано 2 новых лесных пожара, ликвидирован 1 лесной пожар на площади 3,0 га.

7 октября на территории Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Уватской авиазоны - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).