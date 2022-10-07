В Тюмени изменится схема движения автобусов по маршруту № 83

С 15 октября 2022 года в схему движения маршрута регулярных перевозок № 83 "ЖДВ – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)" включается в прямом направлении остановочный пункт "ул. Пермякова".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.