В Тюмени изменится схема движения автобусов по маршруту № 83

17:00 06 октября 2022
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С 15 октября 2022 года в схему движения маршрута регулярных перевозок № 83 "ЖДВ – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)" включается в прямом направлении остановочный пункт "ул. Пермякова".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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