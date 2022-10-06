У "России" появился свой Тобольск

Авиакомпания "Россия" получила Суперджет 100 "Тобольск" с бортовым номером RA-89025. Он стал 73-м самолетом этого типа в парке перевозчика. Лайнер назван в честь великого города Западной Сибири в рамках уникальной традиции авиакомпании. Название и герб размещены на носовой части фюзеляжа под кабиной пилотов, сообщает пресс-служба тобольского аэропорта.

Тобольск – одно из направлений на карте полетов "России". Маршрут из Санкт-Петербурга входит в перечень субсидируемых в 2022 году региональных воздушных перевозок, что повышает их доступность для пассажиров. Авиакомпания выполняет полеты в аэропорт Ремезов три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам.