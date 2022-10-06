Победителей спецконкурса губернаторских грантов приглашают на рабочую встречу

Департамент социального развития Тюменской области приглашает победителей спецконкурса грантов губернатора Тюменской области на встречу. В рамках мероприятия будут обсуждены итоги конкурса, требования к сдаче отчетности по соглашению о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии, в том числе финансовой, будут даны рекомендации об информировании жителей Тюменской области о реализации проекта-победителя.

Кроме того, на встрече организаторы познакомят победителей спецконкурса с правилами заключения дополнительных соглашений в случае возникновения форс-мажорной ситуации, алгоритмами действий в случае мобилизации руководителей социально ориентированных НКО (получателей гранта).

Мероприятие состоится 12 октября 2022 года в 16:00 в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья". Для участия в мероприятии необходимо подать заявку до 14:00 часов 11 октября 2022 года на электронную почту - MyasnikovaYuG@72to.ru

Специальный конкурс грантов губернатора Тюменской области стал уже вторым в текущем году. Всего по итогам двух конкурсов поддержку, в том числе за счет софинансирования первого конкурса 2022 года Фондом президентских грантов, получили 111 проектов некоммерческих организаций, а общая сумма грантов составила около 64 миллионов рублей.

Ознакомиться с проектами победителей спецконкурса можно здесь.