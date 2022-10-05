В Тобольске отменят новогодний фейерверк

Власти Тобольска корректируют смету расходов на новогодние праздники таким образом, чтобы больше средств можно было направить на благотворительные утренники, спектакли и концерты и "Елку желаний" для детей военнослужащих, сообщил глава города Максим Афанасьев.



"Сократили все, от чего можем отказаться не в ущерб главным героям новогодней сказки - нашим детям. Которые ни в коем случае не должны сейчас лишиться праздника, и я уверен, что в этом меня все поддержат. Первое - убираем фейерверк. Второе - вместо традиционного концерта для почетных и заслуженных граждан проведём благотворительные утренники, спектакли и концерты для детей военнослужащих. Предусмотрим в смете средства на участие в традиционной городской "Елке желаний" всех ребят, чьи папы сейчас защищают Родину", - пояснил Афанасьев.

Помимо этого город отказался от обновления иллюминации, а организации попросят украсить не только свои территории, офисы, но и скверы с парками.

Афанасьев предложил горожанам обсудить предлагаемые решения в комментариях под постом.