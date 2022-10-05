После личного приема Моора в Бердюжье купят маммограф, а в Заимку - автобус для школьников

Глава региона по итогам личного приема дал поручения купить современный маммограф будет установлен в больницу села Бердюжье и заменить один из пяти школьных автобусов для доставки детей в школу Новой Заимки Заводоуковского городского округа.
С просьбой об установке маммографа от имени земляков к губернатору обратилась пенсионерка Татьяна Семенец. Она рассказала, что больницу капитально отремонтировали, но маммограф пока не заменили. Поэтому для обследований жительницам Бердюжья приходится ездить в Ишим. Средства для приобретения маммографа для больницы в Бердюжье предусмотрены в проекте областного бюджета на 2023 год, сообщила вице-губернатор Ольга Кузнечевских.
Про автобус сообщила мама первоклассника Мария Фельгер. В 2023 году планируется приобрести в общей сложности 59 школьных автобусов, доложил заместитель губернатора, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер. Один из новых автобусов обязательно будет направлен в Новозаимскую школу, в которой учатся более 660 ребят, подчеркнул Александр Моор.
Кроме того, по итогам личного приема губернатор дал ряд поручений, касающихся ремонта дорог и благоустройства в населенных пунктах региона.
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