С начала 2022 года 32 соотечественника при переселении в РФ получили соцвыплату

За девять месяцев 2022 года единовременную финансовую помощь получили 32 участника программы переселения соотечественников.

Программа действует в Тюменской области с 2013 года. За это время в наш регион прибыли более трех тысяч соотечественников и членов их семей. Из всех прибывших - 40% участников программы имеют высшее образование.

"Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших вакансии, длительное время не занятые местным населением", - отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Участники госпрограммы получают единовременную помощь в размере 15 тысяч рублей. Ее можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.

Для получения единовременной финансовой помощи необходимо предоставить в департамент труда и занятости населения или МФЦ заявление установленной формы, паспорт, свидетельство участника госпрограммы, документ с указанием реквизитов счета, согласие на обработку персональных данных.