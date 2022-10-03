Utair запустил новый зарубежный рейс Тюмень — Алматы

Utair запустил новый рейс Тюмень — Алматы, полеты осуществляются с 27 сентября выполняются по вторникам.

"В этом году мы впервые запустили прямые рейсы из Тюмени в столицу Казахстана. Наблюдая стабильный пассажиропоток на этом маршруте, решили добавить новый рейс в крупный центр Казахстана — Алматы", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

В авиакомпании отмечают, что Utair играет ключевую роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок в регионах России. В маршрутной сети Utair — более 100 направлений. Основная задача — соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и Юг страны. За рубеж из регионов и столицы Utair летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Турции.

В аэропорту Рощино сообщили, что на первом рейсе в крупнейший город Казахстана отправилось 112 человек, в аэропорт Рощино прибыло 88 пассажиров.