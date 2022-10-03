В Тюмени начался прием заявок на ремонт дворов в 2024 году

С 3 октября начался прием предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019 – 2025 годы".

"Каждый тюменец может ознакомиться со списком нуждающихся в благоустройстве дворов и по 1 ноября 2022 года включительно направить в управу своего административного округа предложение о включении дворовой территории в муниципальную программу для выполнения работ по благоустройству в 2024 году", - сообщает администрация города.

Ежегодно в городе комплексно благоустраивается около 50 дворовых территорий.