Все строители Тюменской области будут изучать основы первой медпомощи

С 1 сентября вступили в силу новые правила обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.

Обучение по охране труда разделили на 3 вида: общие требования охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, обучение при воздействии вредных и (или) опасных факторов и рисков, работы повышенной опасности. В обучение по охране труда входят инструктаж, стажировка, обучение первой помощи, обучение по применению СИЗ. С первого сентября обучение азам первой помощи выделено в отдельный курс.

В соответствии с программами обучение основам медпомощи будет занимать не менее 8 часов. При этом половина учебного процесса отводится на практические занятия. Подтверждать свои знания правил оказания первой медицинской помощи строители обязаны каждые три года.