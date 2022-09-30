Как 22 миллиона фильмов про Гарри Поттера - Ростелеком подсчитал, сколько трафика прокачали жители Тюменской области за год

Сегодня в России отмечается День интернета. Специально к празднику "Ростелеком" проанализировал мониторинг потребления трафика за период с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года. Объем прокачанного жителями Тюменской области интернета можно сравнить с 22 миллионами фильмов про Гарри Поттера.

Самый большой показатель по потреблению интернет-трафика в регионе был зафиксирован в марте 2022 года. В этот месяц абоненты прокачали более 32 тысяч терабайт информации. Для сравнения: в феврале отметка потребления трафика остановилась на показателе в 29 тысяч терабайт. Также в топ самых качающих месяцев вошли декабрь 2021-го и январь 2022 года.

Тюменцы все больше проводят время на образовательных платформах, смотрят фильмы в видеосервисах, совершают онлайн-покупки, а также получают государственные услуги в электронном виде. Для того чтобы жители региона могли пользоваться высокоскоростным интернетом, специалисты “Ростелекома” с начала 2022 года построили более 50 километров оптики как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах региона, обеспечив доступ к глобальной сети для 76 % домохозяйств Тюменской области.