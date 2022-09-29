Тюменские волонтеры в ЛНР сдают кровь для военных

28 сентября активисты Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" пополнили банк крови для военных на временной станции переливания крови в Суходольске.
В процессе работы в больнице Краснодона тюменские молодогвардейцы выяснили, что в медицинских учреждениях дефицит крови и плазмы. В Суходольске активисты стали донорами и пожертвовали кровь на специализированной станции. Форменные элементы крови будут использовать в операционных для переливания пострадавшим при военных действиях солдатам.
Активисты намерены пополнять банк крови в ЛНР систематически. Каждая последующая группа волонтёров по приезду с гуманитарной миссией на территорию Луганской народной республики будет сдавать кровь для раненых солдат.
Координатор "Молодой Гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев:
Желающих стать донорами из местных немного, поэтому в больницах ЛНР наблюдается острая нехватка донорской крови. Мы не упускаем любую возможность поддержать наших военных, поэтому сегодня решили сдать кровь. Для нас особенно важно подавать пример молодым ребятам и показывать, что каждый может помочь нашим защитникам.
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