Тюменские волонтеры в ЛНР сдают кровь для военных

28 сентября активисты Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" пополнили банк крови для военных на временной станции переливания крови в Суходольске.

В процессе работы в больнице Краснодона тюменские молодогвардейцы выяснили, что в медицинских учреждениях дефицит крови и плазмы. В Суходольске активисты стали донорами и пожертвовали кровь на специализированной станции. Форменные элементы крови будут использовать в операционных для переливания пострадавшим при военных действиях солдатам.

Активисты намерены пополнять банк крови в ЛНР систематически. Каждая последующая группа волонтёров по приезду с гуманитарной миссией на территорию Луганской народной республики будет сдавать кровь для раненых солдат.

Координатор "Молодой Гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев: