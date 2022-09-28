Депутаты Тюменской гордумы оценили реконструкцию стадиона у гимназии №1

Необходимость благоустройства территории и строительства современного спортивного ядра в гимназии №1 стало депутатским наказом от жителей Тюмени председателю гордумы Евгению Заболотному.

Площадка для проведения уроков физкультуры в учебном упреждении построена в 1980-х годах. С этого времени капитальный ремонт территории не проводился. Строители за три месяца демонтировали спортплощадку, обустроили новое основание площадью около 5 тысяч кв. метров, установили ливневую канализацию, бордюры, ограждения и опоры освещения.

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный и заместитель председателя думы Дмитрий Осипов осмотрели спортплощадки, объединенные в спортивное ядро, - баскетбольную и волейбольную, для стритбола и бадминтона, а также футбольное поле. Депутаты положительно оценили созданную систему освещения площадок, покрытие беговых дорожек и зоны для занятий воркаутом.

"Эффективная организация совместной работы даёт впечатляющий и быстрый результат. Хорошо отработали проект специалисты администрации Тюмени, руководство школы, сетевики и строители. Теперь не только ученики гимназии смогут в комфортных условиях заниматься физкультурой, но и все желающие горожане. Здесь могут проводиться массовые спортивные городские мероприятия", - отметил Евгений Заболотный.

Торжественное открытие спортплощадок гимназии будет приурочено ко Дню учителя.