Данис Исхаков: от участника до председателя регионального молодежного совета "Абилимпикс"

Компетенция "Массаж" одна из первых появилась в списке регионального движения "Абилимпикс". Из года в год желающих участвовать увеличивалось, появлялись новые участники в трех линейках: "специалисты", "студенты" и "школьники". Теперь в регионе есть уже не один призер Национального чемпионата "Абилимпикс".

Данис Исхаков впервые принял участие в региональном чемпионате "Абилимпикс" в 2018 году будучи специалистом. Тогда молодой человек занял 2 место. В следующем году стал победителем регионального этапа в своей категории, прошел отбор, а в финале Национального чемпионата "Абилимпикс"- 2019" стал пятым. Но на этом он не остановился и в этом году снова борется за победу в финале.

Помимо участия в соревнованиях Данис является председателем регионального молодёжного совета "Абилимпкис". Он помогает развивать движение, привлекает молодежь:

"Я с удовольствием рассказываю о перспективах и возможностях движения "Абилимпикс". Ведь среди людей с ограниченными возможностями здоровья есть много энергичных и целеустремлённых", - рассказал Данис Исхаков.

Данис - практикующий массажист. У него есть своя массажная мастерская. А еще он является наставником. Свою подопечную он тренирует, поддерживает и наставляет на победу.

В Тюменской области подготовительный этап объединенного чемпионата проходит с 20 по 28 сентября. В нем принимают участие 34 конкурсанта. Семнадцать из них узнают свой результат 29 сентября, а остальные 17 будут бороться за право участвовать в финале Объединенного национального чемпионата.