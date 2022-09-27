Тюменцы презентовали свой инвестиционный акселератор сел в Анапе

Инвестиционный потенциал муниципальных образований Тюменской области был представлен на XXII Всероссийском муниципальном форуме в Анапе. Инвестиционной командой Тюменской области проведена секция "Развитие сельских территорий и малых городов".
Лучшими практиками развития территорий и взаимодействия с предпринимательским сообществом поделились представители Заводоуковского городского округа, Тюменского и Сладковского районов. Торгово-промышленная палата Тюменской области представила проект "Открываем область заново".
Программа инвестиционного развития Тюменской области была разработана в 2020 году. В ней, на период до 2024 года, определены 9 приоритетных направлений. Кроме традиционных, связанных с добычей и переработкой нефти, нефтехимией, АПК, лесопрома и жилищного строительства определены три, которые являются перспективными для развития сельских территорий: туризм, креативные индустрии и стимулирование инвестиций МСП на муниципальном уровне.
Представитель Инвестиционного агентства Тюменской области Елена Аверина:
Чаще всего программы разрабатывают для регионов, давая общие направления развития отраслей, без привязки к деятельности отдельного муниципального образования. В нашем случае, следующим этапом стала разработка инвестиционных профилей муниципалитетов и их активная реализация. Затем команды муниципальных образований активно взаимодействовали в проекте "Акселерация". Наши проекты и практика по инвестиционному развитию сельских территорий заинтересовали другие регионы. Мы готовы делиться опытом и пригласили коллег к нам в гости на Форум по развитию сельского предпринимательства, который состоится в Тюмени в ноябре.
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