Тюменцы презентовали свой инвестиционный акселератор сел в Анапе

Инвестиционный потенциал муниципальных образований Тюменской области был представлен на XXII Всероссийском муниципальном форуме в Анапе. Инвестиционной командой Тюменской области проведена секция "Развитие сельских территорий и малых городов".

Лучшими практиками развития территорий и взаимодействия с предпринимательским сообществом поделились представители Заводоуковского городского округа, Тюменского и Сладковского районов. Торгово-промышленная палата Тюменской области представила проект "Открываем область заново".

Программа инвестиционного развития Тюменской области была разработана в 2020 году. В ней, на период до 2024 года, определены 9 приоритетных направлений. Кроме традиционных, связанных с добычей и переработкой нефти, нефтехимией, АПК, лесопрома и жилищного строительства определены три, которые являются перспективными для развития сельских территорий: туризм, креативные индустрии и стимулирование инвестиций МСП на муниципальном уровне.

Представитель Инвестиционного агентства Тюменской области Елена Аверина: