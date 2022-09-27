Сеть электрозаправок по трассе Тюмень-Омск планирует построить РусГидро

Холдинг “РусГидро” установил в Тюмени и Омутинском районе три станции для заправки электромобилей. В стадии согласования еще две - в Ишиме и Ялуторовске. станции будут установлены в рамках проекта холдинга "Шелковый путь".
В Тюмени станции установлены у Дома отдыха "Верхний Бор"" и ТРЦ "Солнечный" , в Омутинке - у "Веги". Полный цикл зарядки автомобиля не превышает 30-40 минут и даст возможность проделать путь примерно в 200 км, в зависимости от модели автомобиля. с целью сделать поездки на электромобилях более доступными, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.
Гендиректор АО "ЭЗС РусГидро" Дмитрий Беляев:
Проект Группы РусГидро "Шелковый путь" поможет сделать использование электромобиля доступным, а поездки между населенными пунктами доступными и быстрыми по всей протяженности нашей страны на восток.
Площадки для установки станций группа “РусГидро” подбирает возле парковок крупных торговых центров и АЗС в Тюмени и близлежащих городах, а также вдоль трассы Тюмень – Омск. Помощь в реализации проекта на территории региона оказывает Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области".
Отмечается, что в сети Группы РусГидро 89 быстрых электрозарядных станций в 15 субъектах РФ. Транспортная взаимосвязь обеспечена между крупными городами Дальневосточного федерального округа (Находка – Владивосток – Хабаровск – Биробиджан). Предполагается установка до 150 быстрых ЭЗС по маршруту Владивосток – Москва ("Шелковый путь") на объектах вблизи федеральной трассы для обеспечения возможности передвижения пользователей электромобилей между крупными городами России.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru