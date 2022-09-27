Тюменцы расскажут в Сочи о своих разработках по охране труда

С 27 по 30 сентября 2022 года в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи пройдет VII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). Организатором выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

На мероприятии будут продемонстрированы разработки в области охраны труда, экологической и промышленной безопасности. У участников будет возможность обменяться опытом, обсудить вопросы управления охраной труда в организациях, на предприятиях различных отраслей экономики.

Тюменскую область на ВНОТ представляют ведущие организации региона, представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций.

В программе мероприятий запланировано награждение победителей Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Почётное первое место в конкурсе занял Тюменский индустриальный университет. Церемонию награждения можно посмотреть онлайн. Начало 27 сентября 2022 в 13:30 (мск).