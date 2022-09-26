В Тюменской области убрали 81% зерновых и 76% картофеля

По данным департамента АПК на утро 26 сентября в регионе обмолочено 81% полей с зерном и зернобобовыми, валовой сбор превысил 1,6 млн тонн, средняя урожайность - 28 ц/га.

Пока только Сладковский район может похвастать завершением уборочной страды. Близки к финишу по уборке зерна Упоровский, Армизонский и Казанский районы.

Уборку картофеля завершили в Юргинском районе, поля которого в этом году оказались самыми урожайными - с 289 га в среднем с гектара собрано по 436 ц.

"Труженики ООО "КРиММ-Юрга" завершили уборку картофеля. В этом году данная культура занимала на полях хозяйства 289 гектаров. Валовый сбор составил 12297 тонн при средней урожайности 426 ц/га. Земледельцы Юргинского филиала ООО "КРиММ" первыми в районе вывели на поля технику. В отличном темпе справились с обмолотом озимой и яровой пшеницы. Трудились с полной отдачей и на уборке картофеля. Благодаря умелой организации полевых работ, добросовестному труду механизаторов и специалистов собран отличный урожай. Низкий поклон всем труженикам села. Здоровья вам, благополучия и новых достижений", - сообщил глава района Виктор Васильев.

Помимо юргинцев, с планом справились Сладковский (38 га), Тобольский (69 га), Викуловский (7 га), Уватский (55 га) районы.