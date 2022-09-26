О новых подходах и механизмах трудоустройства выпускников рассказали в центре карьеры ТюмГУ

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров принял участие в проектно-аналитической сессии "Роль центра развития карьеры университета: от практики и стажировки до кадровых резервов и экономики регионов". Организатор мероприятия - Тюменский государственный университет совместно с Экспертным центром развития карьеры при Минобрнауки России. Участники сессии обсудили новые подходы и механизмы в вопросах трудоустройства, в том числе посредством цифровой карьерной среды "Факультетус".

Сидоров рассказал о новых трендах и развитии рынка труда, обозначил региональные проблемы трудоустройства различных категорий молодежи.

Для решения вопросов эффективного трудоустройства молодежи в постоянном режиме разрабатываются и внедряются новые механизмы. Прежде всего это различные конкурсы профессионального мастерства среди молодежи. А также организация бесплатного обучения особых категорий молодежи в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

"Говоря о новых подходах и механизмах в вопросах трудоустройства, нельзя не упомянуть такой мощный инструмент, как платформа "Факультетус". Это полноценный рабочий инструмент для качественного содействия трудоустройству студентов и выпускников, содержащий в себе множество функций для университета, работодателя и студента-соискателя. Если ты активный студент или выпускник университета, то именно там, заполнив свое резюме, ты сможешь откликаться на вакансии крупных фирм", - отметил Александр Сидоров.

Платформа интегрирована с платформой "Работа России", благодаря этому пользователи могут воспользоваться региональной базой вакансий.

Мероприятие собрало руководителей структурных подразделений образовательных организаций высшего образования, координирующих вопросы содействия занятости обучающихся и выпускников Уральского федерального округа.