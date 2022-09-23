Новый храм Тобольска будет отапливаться энергией земли

Тобольско-Тюменская Епархия получила заключение о соответствии построенного Храма Вознесения Господня в 10 мкр. Тобольска требованиям проектной документации, сообщает ГУС ТО.

"Особенностью здания храма является система теплоснабжения. Для отопления установлены тепловые насосы с геотермальными зондами, которые осуществляют забор тепла из глубин земли и распределяют его по системе отопления", - отмечает начальник управления Госстройнадзора по Тюменской области Евгений Фомин.

Отмечается, что этот вид теплоснабжения застройщик использует для строительства объектов не в первый раз и зарекомендовал себя как эффективная система.

Храм строился на пожертвования с 2012 года. Здание церкви возведено на основании канонических принципов древнерусской архитектуры. К квадратной двухсветной храмовой части пристроены три апсиды. На двухэтажной трапезной надстроена трехъярусная колокольня. Здание рассчитано на 600 прихожан.