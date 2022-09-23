В Тюменской области более 25 тысяч вакансий

Более 25 тысяч вакансий заявлено работодателями Тюменской области на 22 сентября, более всего нуждаются в кадрах строительная отрасль, сельское хозяйство, торговля, обработка и образование, сообщает дептруда ТО.

Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено 4,3 тыс. вакансий. По-прежнему остаются востребованными "рабочие" профессии. В частности, спросом пользуются специалисты следующих профессий: водитель автомобиля, монтажник, сварщик арматурных сеток и каркасов, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, производитель работ, плотник, бетонщик, машинист экскаватора, электросварщик ручной сварки, машинист крана автомобильного.

Около 10,0 тыс. вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства, образование. В данном сегменте востребованы следующие профессии: учителя различных предметов, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, обработчик птицы, станочник деревообрабатывающих станков, оператор птицефабрик и механизированных ферм, укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, рамщик, машинист катка самоходного, монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха, тракторист, инструктор по вождению автомобиля, рабочие неквалифицированного труда.