Работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области завершатся к 15 октября

В этом году в Тюменской области благодаря национальному проекту планировалось отремонтировать 140 объектов общей протяжённостью более 150 км. Уже выполнено и профинансировано 87% работ, соощает ГУС ТО.

Полностью отремонтированы путепроводы на пересечении Обхода г. Тюмени с Червишевским и Московским трактами. Протяжённость ремонта искусственных сооружений составила 494,6 пог. метра. Подрядные организации заменили верхние слои покрытия, восстановили выравнивающий слой, гидроизоляцию и деформационные швы.

"Процент реального выполнения работ выше профинансированного объёма. На некоторых объектах идут завершающие работы, наносится разметка. В ближайшее время они также будут сданы. Нет никаких сомнений, что регион выполнит показатели проекта качественно и в срок", - отметил заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков.

Полностью завершить работы планируется до 15 октября.