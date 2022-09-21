Строители подготовили фундамент под главный корпус ТюмГУ

Фундамент готов, строители приступили к возведению монолитного каркаса здания будущего главного корпуса Тюменского госуниверситета на улице Республики.

Губернатор Александр Моор вместе с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Ямала Дмитрием Артюховым оценили ход строительства будущего главного корпуса Тюменского государственного университета.

"Общая площадь нового здания составит 33 тысячи кв. м. Здесь будут современные, оснащенные всем необходимым оборудованием аудитории, компьютерные и лингафонные кабинеты, концертный зал и столовая. В две смены в корпусе смогут обучаться три тысячи студентов. Работы идут по графику. Строительство планируется завершить в апреле 2024 года", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Как пояснил глава города Руслан Кухарук, строительство нового учебного корпуса в центральной части города началось в 2021 году. Площадь будущего здания – 33 тысячи квадратных метров. В нём будут учебные аудитории, концертный зал, точки общественного питания, подземный паркинг. Ввод планируется в 2024 году.