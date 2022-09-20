В ссузах Тюмени, Тобольска и Ялуторовска начался "Абилимпикс"

Соревнования Подготовительного этапа Объединенного национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" начались в ссузах Тюмени, Тобольска и Ялуторовска.

В России движение является частью президентской платформы "Россия – страна возможностей". Первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов отметил, что участники наглядно показывают, что возможности человека ограничены лишь условно. "Любой человек в нашей стране имеет возможности для самореализации. Включение людей с инвалидностью в развитие нашей страны делает государство сильнее", - отметил он.

Проведение конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья помогает развитию инклюзивного общества. А стандарты "Абилимпикс" стали основой адаптивных программ для системы профессионального образования. В этом году чемпионат пройдет под девизом "Вместе – сильнее!"

В Объединенном Национальном чемпионате "Абилимпикс" в 2022 году принимают участие победители региональных конкурсов не только этого, но и прошлого года. От Тюменской области - 41 конкурсант: 16 школьников, 19 студентов и 6 специалистов. Соревноваться будут по 20 компетенциям.

Соревнования пройдут в два этапа – подготовительный (в очно-дистанционном формате) и финал Объединенного национального чемпионата (в очном формате в г. Москва).

7 конкурсантов примут участие в очном этапе в Москве. Эти участники прошли в Нацфинал автоматически, по итогам отборочных соревнований 2021 года.

34 конкурсанта с 20 по 28 сентября принимают участие в подготовительном этапе объединенного чемпионата. Семнадцать из них узнают свой результат 29 сентября, а остальные 17 будут бороться за право участвовать в Финале Объединенного Национального чемпионат.

Тюменская область принимает активное участие в движении "Абилимпикс" с 2016 года. В 2021 году прошел региональный чемпионат, в котором по 15 компетенциям на 8 площадках приняли участие 145 конкурсантов. В 2022 году в региональном чемпионате "Абилимпикс", который прошел в мае, приняли участие 162 человека. Участники соревновались по 18 компетенциям на 10 площадках региона.

"Сегодня чемпионатное движение "Абилимпикс" - это уже не просто состязание в профессиональном мастерстве, но и площадка для дискуссий по широкому спектру вопросов, - отметил директор департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. - На диалоговой площадке мы обсуждаем вопросы профессионального обучения, стажировки, трудоустройства людей с инвалидностью, профессиональной и творческой самореализации граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и в рамках конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс".