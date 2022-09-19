Десять ярковчан получили новую профессию и работу благородя КЦ "Работа России"

Специалисты Кадрового центра "Работа России" Тюменской области тщательно подбирают работников в соответствии с заявленными требованиями работодателей, при отсутствии компетенций желающим трудоустроиться предлагают пройти обучение.

Предприятие "Тюменский коммунальный сервис" обратилось в службу занятости с просьбой оказать содействие в подборе квалифицированных специалистов для работы в газовых котельных населенных пунктов Ярковского района.

Кандидаты были отобраны из безработных граждан и направлены на обучение. В сентябре, к началу отопительного сезона, штат компании пополнили десять квалифицированных специалистов.

В течение 2022 года Кадровый центр "Работа России" Тюменской области направил на профессиональное обучение (дополнительное профессиональное образование) более 1600 граждан, стоявших на учете в службе занятости.