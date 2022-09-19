В Тюменской области с 2023 года будут выращивать сеянцы для лесов

Лесной селекционно-семеноводческий центр построят в Тюменском районе. План реализации обсудили на заседании регионального правительства, проект поддержали. На предприятии будут выращивать 12 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой в год.

Инвестор — ООО "ГК-АКТИВ" (выполнил работы по лесовосстановлению на территории 4 тыс. га). Объем инвестиций в основной капитал — 104,663 млн рублей. Проект реализуют к февралю 2024 года.

"Будет создано 24 рабочих места. В марте 2023 года коллеги планируют высадку первых культур. Площадка будет находиться по Тобольскому тракту, что позволит работать с рынком Тюменской области и взаимодействовать с Югрой и Ямалом", - сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.