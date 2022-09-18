Тюменцы посадили в лесу 79 тысяч сеянцев сосны

Акция "Сохраним лес" стартовала сегодня в Винзилинском лесничестве в районе деревни Мулаши. Более двух тысяч жителей Тюмени и области посадили около 79 тысяч сеянцев сосны на площади 17,9 га, сообщает деплеса.

Участие в акции принимали трудовыми коллективами и семьями. Цель акции – не только поддержание идеи возрождения лесов, но и формирование экологической культуры населения.

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"Год назад на этом месте бушевал пожар. К сожалению, деревья погибли, пришлось вырубить. Вместо них на 18 гектарах высадили сегодня сеянцы сосны. Только в Винзилинском лесничестве во Всероссийской акции "Сохраним лес" приняло участие более 2,5 тысяч человек. Дело очень важное и нужное. В этом году мы планируем восстановить лес на 7 тысячах гектаров по всей области. Для понимания масштаба – это почти 78 тюменских Гилевских рощ или 66 парков Гагарина", - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

В прошлом году акция "Сохраним лес" стартовала 11 сентября в этих же лесах, тогда на 16 гектарах бывшего горельника высажено 70 тысяч сеянцев сосны.

За сеянцами, которые высажены сегодня, последующие 3-4 года будет осуществляться уход. Через 8-9 лет посадки будут отнесены к землям, на которых расположены леса. Через несколько десятилетий сосны окрепнут, превратятся в мощный и сильный лес.