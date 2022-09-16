Евгений Заболотный: Тюмень спокойно входит в отопительный сезон

Подготовка теплосетевого комплекса Тюмени выполнена в полном объеме, при ремонте теплосетей особое внимание уделялось синхронизации с капремонтами дворов, дорог с целью минимизации неудобств населения из-за отключения горячего водоснабжения, сообщил на заседании Тюменской гордумы председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы Дмитрий Антипов.

Ранее на заседании профильной постоянной комиссии замглавы города по ЖКХ докладывал депутатам о том, что УСТЭК за сезон на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 проведены все ремонтно-профилактические работы, они готовы к сезону. 878 км сетей теплоснабжения прошли проверку опрессовкой, заменено 12 км сетей, в том числе 3 км при комплексном благоустройстве дворов. Работы и профилактические мероприятия на 41 котельной УСТЭК выполнены в полном объеме. Аналогичные работы выполнены и на 39 котельных, находящихся в ведении других организаций.

Депутат Евгений Бакро поинтересовался состоянием сетей, которые идут от котельных, обслуживаемых не УСТЭК. В администрации города депутата заверили, что все 39 котельных, тепло из которых получают 35 тысяч горожан, полностью готовы к зиме.

"Мы рассмотрели готовность городского хозяйства к отопительному сезону. Цифры и показатели, которые достигнуты в этом вопросе, говорят о том, что тюменцы могут быть спокойны: мы спокойно войдем в отопительный сезон и проживем зиму в тепле, со светом и обеспеченные всем необходимым. Администрация города нас заверила, что все вопросы по этой теме закрыты", - резюмировал в разговоре с журналистами председатель гордумы Евгений Заболотный.