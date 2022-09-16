КЦ "Работа России" проводит открытые встречи для работодателей и потенциальных сотрудников

Формат собеседования "открытый отбор" второй год активно практикуется Кадровым центром "Работа России". Специалисты приглашают граждан пройти первичное собеседование с представителем работодателя в кадровом центре. Этот формат удобен всем. И граждане, и работодатели чувствуют себя комфортно. Кадровые консультанты центра перед собеседованием проводят тщательный отбор кандидатов, согласовывают резюме кандидата с работодателем.

"В связи с расширением бизнеса нам срочно требуются продавцы, пекари, уборщица на оптовый склад. Мне посоветовали прийти в Кадровый центр. Там в назначенное время подошли подходящие кандидаты, и я смог с ними пообщаться. Мы в программах от центра участвовали давно, сейчас начинаем снова. Поддержка бизнеса и экономия средств организации налицо, - рассказал предприниматель Тобольска Сергей Харин.

Открытый отбор помог компании найти кандидата на должность помощника пекаря. Девушке предложили пройти бесплатное обучение, чтобы растить свои кадры.

"Работа с соискателями начинается за 7-10 дней до даты проведения отбора. Информация о мероприятии размещается в мессенджерах, рассылаются приглашения на электронные адреса граждан, состоящих на учете в качестве безработных. Кадровый центр готов обучить граждан по заявленным профессиям для работодателя. Мы идем навстречу работодателям и гражданам", - рассказал Венера Шкилева, начальник отделения Тобольского отделения кадрового центра "Работа России" Тюменской области.