Национальный чемпионат "Абилимпикс" стартует в Тюмени 19 сентября

С 19 по 29 сентября в Тюменской области пройдет подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) "Абилимпикс" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Соревнования состоятся в очно-дистанционном формате на базе 6 профессиональных образовательных организаций в городах: Тюмень, Тобольск и Ялуторовск. Участвовать будут 34 конкурсанта в трех возрастных категориях: школьники, студенты, специалисты.

Среди участников те, кто прошел отборочный этап в 2021 году, а также победители региональных чемпионатов 2022 года.

"Чемпионат "Абилимпикс" является эффективным способом трудоустройства, – считает первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов. – Но здесь участники не только решают вопросы своей занятости и стремятся к победе, они доказывают, что люди с инвалидностью на равных с остальными участвуют в жизни общества и являются профессионалами своего дела".

Из-за сложной эпидемиологической обстановки финал конкурса 2021 года, который должен был состояться в Москве, перенесли на 2022 год. В связи с этим в текущем году в Национальном чемпионате "Абилимпикс" принимают участие победители региональных конкурсов не только этого, но и прошлого года.

"Из-за нестабильной ситуации, связанной с коронавирусом, было принято решение ограничить количество участников соревнований в Москве, - рассказывает исполняющий обязанности руководителя Национального центра "Абилимпикс" Алексей Васильчук. - Поэтому часть конкурса пройдет в очном, часть – в очно-дистанционном формате. В 2020 году Национальный чемпионат прошел полностью в дистанционной форме, опыт приобрели. Так что, уверены, что и в этом году с поставленными задачами справимся".

В региональном чемпионате Тюменской области 2021 года приняли участие 145 конкурсантов по 15 компетенциям. 11 конкурсантов региона получили право участия в Национальном чемпионате 2022 года, в том числе – 7 по основным компетенциям, 4 – по дополнительным.

В 2022 году VII и VIII Национальные чемпионаты "Абилимпикс" пройдут в объединенном формате. Соревнования будут проводиться в очном и очно-дистанционном форматах по 79 компетенциям. Из них по 39 компетенциям – с 19 по 29 сентября в очно-дистанционном формате на площадках регионов, а конкурс по 40 основным компетенциям пройдет с 28 по 31 октября на основной площадке МВО "Манеж" (Гостиный двор) и дополнительных площадках образовательных организаций Москвы. В подготовительном этапе Национального чемпионата примут участие более 3 000 конкурсантов из 85 субъектов Российской Федерации.