Ввоз автомобилей из Казахстана увеличился в 35 раз

Фото пресс-службы Тюменской таможни

За 8 месяцев 2022 года через Тюменскую таможню прошло 645 транспортных средств - в семь раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Наибольшим спросом пользуются автомобили из стран-участниц ЕАЭС. Лидирующую позицию в этом рейтинге занимает Казахстан – 78%, сообщает пресс-служба Тюменской таможни. Россияне везут оттуда автомобили в 35 раз чаще, чем в прошлом году. Так, из соседнего государства в Тюменскую область завезли 334автомобиля, 84 – в Курганскую область, 63 - в ХМАО-Югру и 11 на Ямал. Беларусь и Киргизия на втором и третьем местах рейтинга.

В топе торговых марок ввозимых машин Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson и Kia Sportage.

В отношении автомобилей из Казахстана, имеющих статус товаров ЕАЭС, таможенная пошлина не взимается. В таможенный орган уплачивается только утилизационный сбор. При этом, гражданам, постоянно проживающим в России, запрещено ввозить в страну автомобили, выпущенные в Казахстане по "пониженным" и "нулевым" ставкам ввозных таможенных пошлин. Подробнее об этом можно узнать на сайте ФТС России.