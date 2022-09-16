Лагерь имени Гагарина и "Родник" выиграли гранты Минпросвещения на 10,5 млн рублей

Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" — 6,8 млн рублей. Санаторно-оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина — 3,7 млн рублей.

Всего победителями признали 12 организаций отдыха и оздоровления из 11 субъектов России. К участию было допущено 59 заявок.

Победа в конкурсе поможет сделать пребывание в лагерях детей с инвалидность еще более комфортным. Гранты будут предоставлены в рамках реализации государственной программы РФ "Доступная среда", сообщает информационный центр правительства ТО.