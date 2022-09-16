Тюменские депутаты высоко оценили исполнение бюджета города за первое полугодие 2022 года

Вопрос об исполнении бюджета Тюмени за первое полугодие депутаты гордумы рассмотрели на пленарном заседании. Народные избранники сочли эффектными подходы администрации города в части планирования и реализации муниципальных программ и заключения контрактов по их исполнению.

Бюджет-2022 планировался в 40 млрд рублей, по расходам — около 41 млрд рублей, после уточнения доходы бюджета превысят 41 млрд рублей, расходы — 44 млрд рублей. За первое полугодие городская казна пополнилась на 17,7 млрд рублей, по большей части — за счет налоговых поступлений. На реализацию муниципальных программ и непрограммные расходы направлено 18,5 млрд рублей. В сравнении с предыдущим годом доходная часть выполнена на 23% больше, расходная — на 20%.

Комментируя итоги заседания, председатель гордумы Евгений Заболотный подчеркнул, что, помимо основных цифр бюджета, депутаты рассмотрели исполнение трех муниципальных программ, что позволило оценить эффективность расходования бюджетных денег.

"При обсуждении бюджета вопросы были заданы по поводу заключения всех контрактов. Администрация заверила, что все такие работы проведены, подрядчики определены и те работы, которые запланированы, будут выполнены. Помимо основного вопроса, мы рассмотрели ряд программ, которые показывают, как конкретно выполняется бюджет: формирование городской среды, подготовка к зиме, дорожное хозяйство. Депутаты также отметили, что целевые показатели этих программ достигнуты", - отметил Заболотный.

Глава города Руслан Кухарук отметил большое участие депутатского корпуса в контроле качества исполнения муниципальных программ. "Депутаты отлично погружены в атмосферу выполняемых работ, поскольку присутствуют на объектах, мы совместно проводим мероприятия по контролю качества работ, и по большинству объектов у нас уже выполнены все мероприятия", — отметил глава города. Он подчеркнул, что эффективному финансированию работ способствовало принятое на федеральном, региональном и муниципальном уровнях решения об авансировании работ по капремонту, строительству и благоустройству объектов городской среды.

"Будем надеяться, что этот год мы завершим в соответствии с теми планами, которые определили на старте года. Мы находимся на завершающей стадии выполнения всех муниципальных программ, которые у нас запланированы в рамках бюджета развития", — подчеркнул глава города.

Председатель думы отметил, что депутаты продолжат следить за эффективным расходованием бюджетных средств и соблюдением планов по выполнению всех муниципальных программ.