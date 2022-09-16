На 100 тысяч рублей IT-диктант написали трое участников из Тюмени, Санкт-Петербурга и Москвы

Евгений Смирнов в Тюмени получил 100 000 рублей на обучение за победу в ИТ-диктанте. Он один из трех победителей, кто справился с диктантом без ошибок за наиболее короткое время.

Евгений участвовал в диктанте первый раз. Промокоды на обучение в "Нетологии" получили также жители Санкт-Петербурга и Москвы.

Всего в акции приняли участие 230 тысяч россиян. Самые активные регионы: Санкт-Петербург — 24 тыс., Краснодарский край — 16 тыс., Тюменская область — 13 тыс. человек.

ИТ-диктант прошли 64 тыс. школьников, 60 тыс. студентов.

6 263 человека набрали максимальные 100 баллов.

ИТ-диктант — тюменская инициатива. В 2022 году акция прошла в пятый раз, сообщает информационный центр правительства ТО.