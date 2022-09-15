Тепло придет во все дома и учреждения Тюменской области

Во всех муниципальных образованиях Тюменской области принято решение о начале отопительного периода, готовность региона к отопительному сезону рассмотрели на президиуме регионального Правительства.

К выработке тепловой энергии приступили 595 котельных (44%). Подача теплоносителя осуществляется в системы отопления 1002 объектов соцкультбыта (50,3%), в том числе в 262 школ, 264 детсадов и 66 больниц.

✅Паспорта готовности получили 93,5% потребителей тепловой энергии. Выполнен ремонт 55 котельных (при плане в 49) и более 540 км коммунальных сетей. Готовность тепловых сетей — 100%, котельных — 99,9%.

"Для оперативного устранения аварийных ситуаций в регионе действуют 389 аварийно-восстановительных бригад — 2 272 человека личного состава и более 2 000 единиц техники. Сформированы аварийно-технические запасы материалов и оборудования. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в Тюменской области имеется 310 передвижных электростанций общей мощностью более 17 МВт", - сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семен Тегенцев.