Мобильный интернет и сотовая связь появятся в 14 тюменских деревнях, где живут 3 000 человек

Компания "Ростелеком" в Тюменской области планирует построить 14 новых базовых станций мобильной связи в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Качественный мобильный интернет и сотовую связь стандартов LTE/4G до конца 2022 года получат еще почти 3 000 человек, проживающих в деревнях с численностью от 100 до 500 жителей

Вышки установят в шести деревнях и селах Вагайского района (д. Второсалинская, д. Лаймы, с. Аксурка, с. Второвагайское, с. Касьяново, с. Митькинское), в голышмановском поселке Комсомольский, исетском поселке Новикова, Большой Заморозовке Нижнетавдинского района, деревне Красивое Сладковского района, деревне Маслова Тобольского района, деревнях Старая Шадрина и Тюменцева упоровского района и деревне Петропавловка Ярковского района.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":

Второй этап проекта УЦН стартовал в Тюменской области в ноябре 2021 года. За это время наши специалисты смонтировали более 80 километров оптоволокна и построили пять базовых станций в Голышмановском и Ишимском районах. Пользователям круглосуточно и бесплатно, даже при нулевом и отрицательном балансе доступны звонки в экстренные оперативные службы и на номера, определенные Правительством РФ для быстрого доступа граждан к государственным информационно-справочным и социальным службам. Например, на короткий номер 122 — горячую линию помощи в условиях пандемии COVID-19.

Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает высокоскоростную мобильную передачу данных, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания "Ростелекома") выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства.