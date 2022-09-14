Служба занятости участвует в акции "Пусть осень жизни будет золотой!"

15:03 14 сентября 2022
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Акция "Пусть осень жизни будет золотой!" проводится с 15 сентября по 15 октября, чтобы перед Днем пожилых людей поблагодарить старшее поколение за вклад в развитие региона.

В течение месяца будут проходить мероприятия, направленные на улучшение качества жизни пожилых людей. У работодателей будет возможность уделить внимание и оказать поддержку работникам предприятия, находящимся на заслуженном отдыхе.

Для граждан, которые еще полны сил и готовы делиться профессиональным опытом, пройдут специализированные мини-ярмарки.

На мероприятиях граждане смогут познакомиться и пообщаться с работодателями, получить консультации по вопросам трудоустройства, охраны труда, оформления самозанятости, получения профессионального обучения и дополнительного образования.

Информацию о дате, месте и времени проведения ярмарки можно получить в отделениях центра занятости населения по телефонам "горячей линии".

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