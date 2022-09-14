Руслан Кухарук рассказал в фильме, куда туристам сходить в Тюмени

На мультимедийной платформе для предпринимателей и бизнеса WBCMedia проект CITY TRIP стартовал фильмом о Тюмени. В нем глава города Руслан Кухарук вместе с предпринимателями, общественниками, экскурсоводами рассказывает о знаковых местах областного центра, где можно интересно и вкусно провести время.

"Рассказывать о любимом городе можно часами! Хочется пригласить гостей прогуляться не только по знаковым местам, но показать наши уютные, светлые, комфортные парки и скверы, предложить больше узнать о "сибирском барокко", раскрыть секреты популярности тюменских купцов и увидеть их наследие – памятники деревянного зодчества", - отметил Кухарук.

Глава города отметил, что фильм увидят в других городах России, "он станет отличным путеводителем для тех, кто давно хочет побывать в нашем прекрасном городе".

https://wbcmedia.ru/projects/city-trip/city-trip-tyumen/