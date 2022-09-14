Якушев обсудил с главами уральских регионов ситуацию в АПК

В Екатеринбурге 13 сентября открылась агропромышленная выставка с участием сельхозпроизводителей Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, Югры и Ямала. После осмотра экспозиций полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совещание о перспективах развития сельского хозяйства в регионах.

Открывая совещание, полпред отметил высокий потенциал агропромышленного комплекса Урала, который демонстрируется в том числе в экспозициях регионов, и подчеркнул высокие показатели самообеспеченности регионов по основой продукции сельского хозяйства.

"В частности, если говорить об яйце, то самообеспеченость Челябинской области составляет 130%, Свердловской — 101%. У Тюменской было 140%, но возникли определенный сложности, сейчас вопросы решаются. Думаю, в ближайшее время область вновь выйдет на очень высокий показатель. Картофелем у Свердловской области обеспеченность 96%, Тюменская область — 90%, Курганская и Челябинская — 85%. По мясу лидирует Челябинск — 142%. Обеспеченность молочной продукцией в среднем по регионам — 90%", - привел цифры Якушев.

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В числе отрицательных тенденций полпред назвал снижение производства молока и невысокий на протяжении трех лет индекс производства сельхозпродукции в УрФО, в том числе из-за неблагоприятных климатических условий: засушливые 2020-2021 годы особенно повлияли на экономику АПК Челябинской, Курганской и Свердловской областей.

В числе первоочередных задач главам регионов Владимир Якушев обозначил качественную уборку урожая этого года. Приоритетными направлениями в развитии АПК он назвал внедрение современных агротехнологий, увеличение объемов использования качественных семян и гибридов, развитие системы агрострахования.

На совещание были приглашены представители Минсельхоза, в частности, замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, с ними планировалось обсудить новые меры поддержки АПК и приоритетные направления развития, а также актуальные вопросы, связанные с текущей ситуацией на внутреннем и внешнем рынках.