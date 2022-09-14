В Тюмени начался отопительный период

В администрации Тюмени подписано постановление о начале отопительного периода. С 14 сентября АО "УСТЭК" постепенно будет запускать тепло в дома тюменцев. В течение недели будет проводиться регулировка системы теплоснабжения.

Детсады, школы, медицинские учреждения могли подключиться к отоплению и раньше, заявки от них начали принимать ещё на прошлой неделе. Сейчас эта работа находится в активной фазе. Отопление включено в 65 зданиях школ и 142 корпусах детских садов.

"Настройкой параметров теплоносителя в конкретном доме занимается его управляющая организация (в случае необходимости – в сотрудничестве с УСТЭК). В случае потепления (или похолодания) именно её специалисты должны откорректировать подачу тепла в квартиры, чтобы температура в них была комфортной. Эти энергозатраты отражаются в показаниях приборов учёта, что установлены в многоквартирных домах. По ним и будут проведены начисления за отопление в сентябре", отметили в администрации города.