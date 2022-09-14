Новый лесной пожар выявили за сутки в тюменских лесах

З минувшие сутки выявлен и потушен 1 лесной пожар на площади 0,6 га, на утро 14 сентября действующих пожаров нет.

Сегодня на территории Тюменской авиазоны установлен средний класс пожарной опасности), на остальных - низкая пожарная опасность. По погодным условиям 15 и 16 сентября на территории Тобольской и Уватской авиазон Тюменской области прогнозируется низкая пожарная опасность, в Ишимской и Тюменской авиазонах - средняя пожарная опасность.