Новый лесной пожар выявили за сутки в тюменских лесах

09:06 14 сентября 2022
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З минувшие сутки выявлен и потушен 1 лесной пожар на площади 0,6 га, на утро 14 сентября действующих пожаров нет.

Сегодня на территории Тюменской авиазоны установлен средний класс пожарной опасности), на остальных - низкая пожарная опасность. По погодным условиям 15 и 16 сентября на территории Тобольской и Уватской авиазон Тюменской области прогнозируется низкая пожарная опасность, в Ишимской и Тюменской авиазонах - средняя пожарная опасность.

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